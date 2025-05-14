Гагаузия продолжает бороться за свои права, заявила Гуцул

Отношения между центральными властями Молдавии и Гагаузской автономией обострились после избрания Гуцул главой региона весной 2023 года. На выборах она представляла партию «Шор», которую власти Молдавии позднее признали антиконституционной. В среду исполняется 27 лет со дня принятия Народным Собранием (местным парламентом) Уложения Гагаузии — основного закона, который закрепил особый правовой статус автономии в составе Молдавии.
«Сегодня, когда автономия сталкивается с беспрецедентным давлением со стороны центральных властей, значение Уложения возрастает многократно. Именно на его основе мы продолжаем бороться за наши законные права, за то, чтобы голос Гагаузии был услышан и уважаем», — передают слова руководителя региона ее адвокаты.
По словам Гуцул, Уложение Гагаузии стало символом государственности, правовой зрелости и стремления к сохранению идентичности гагаузского народа. «Этот акт был не просто юридическим решением — он стал плодом долгой и трудной борьбы за право самим определять свое будущее, беречь свою культуру, язык и традиции», — подчеркивается в сообщении.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви: молдавские власти дважды не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.