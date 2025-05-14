Трамп не исключил встречу с Путиным в Турции

«Он (Путин.— ''Ъ'') хотел бы, чтобы я был там, и это вполне возможно. Я не знаю, будет ли он там, если меня там не будет. Мы это узнаем», — сказал Дональд Трамп журналистам перед вылетом в Катар из Саудовской Аравии (цитата по Reuters). «Если так мы сможем остановить войну, я подумаю об этом», — добавил президент США (цитата по AFP).