Трамп не исключил встречу с Путиным в Турции

«Он (Путин.— ''Ъ'') хотел бы, чтобы я был там, и это вполне возможно. Я не знаю, будет ли он там, если меня там не будет. Мы это узнаем», — сказал Дональд Трамп журналистам перед вылетом в Катар из Саудовской Аравии (цитата по Reuters). «Если так мы сможем остановить войну, я подумаю об этом», — добавил президент США (цитата по AFP).
На этой неделе Дональд Трамп заявил, что раздумывает о возможности лично прилететь в Стамбул, где 15 мая пройдут переговоры России и Украины. Его спецпосланник Кит Келлог позднее уточнил, что решение о поездке американского президента зависит от того, приедет ли Владимир Путин. О готовности встретиться с российским лидером в Турции заявил и президент Украины Владимир Зеленский.