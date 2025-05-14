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Поезд в честь Жириновского запустят в московском метро

В 2026 году в Москве запустят тематический поезд метро в честь 80-летия Владимира Жириновского. Электропоезд будет курсировать по Сокольнической линии под названием «Москва. Жириновский». Имя политика увековечат в рамках государственной программы празднования его юбилея, утверждённой указом президента.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В 2026 году на Сокольнической линии Московского метрополитена появится тематический электропоезд, посвящённый 80-летию со дня рождения основателя ЛДПР. Об этом сообщил лидер партии Леонид Слуцкий в интервью ТАСС.

Состав будет запущен во втором полугодии 2026 года на красной ветке столичного метро в рамках государственной программы празднования юбилея политика и получит имя «Москва. Жириновский».

Владимир Жириновский, скончавшийся 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет, был одним из самых ярких и узнаваемых российских политиков и возглавлял ЛДПР с момента её основания в 1989 году.

6 ноября 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении празднования 80-летнего юбилея Владимира Жириновского на государственном уровне. Руководителем оргкомитета назначен спикер Госдумы Вячеслав Володин.