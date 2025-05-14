Поезд в честь Жириновского запустят в московском метро

Состав будет запущен во втором полугодии 2026 года на красной ветке столичного метро в рамках государственной программы празднования юбилея политика и получит имя «Москва. Жириновский».
Владимир Жириновский, скончавшийся 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет, был одним из самых ярких и узнаваемых российских политиков и возглавлял ЛДПР с момента её основания в 1989 году.
6 ноября 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении празднования 80-летнего юбилея Владимира Жириновского на государственном уровне. Руководителем оргкомитета назначен спикер Госдумы Вячеслав Володин.