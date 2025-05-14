В Казахстане запретят использовать ИИ для распознавания лиц в общественных местах

Об этом говорится в рассматриваемом мажилисом законопроекте об ИИ.
Системы ИИ будут классифицированы по степени риска — от минимального до высокого. Системы высокого риска будут отнесены к объекту критически важной информационно-коммуникационной инфраструктуры. Это позволит обеспечить контроль их безопасности.
В новом законопроекте предусмотрен ряд запретов при работе с ИИ. Запрещено:
- использование ИИ, влияющего на поведение людей без их осознанного согласия;
- использование ИИ, которое намеренно пользуется уязвимостями людей: возраст, инвалидность, социальное положение;
- оценка или классификация людей по их социальному поведению или характеристикам (социальный скоринг);
- использование ИИ для анализа эмоций людей без их согласия;
- использование ИИ для распознавания лиц в общественных местах в режиме реального времени за исключением случаев, разрешенных законом;
- создание и распространение результатов деятельности ИИ, которые запрещены законодательством.
В случае причинения ущерба пользователям ответственность за это несут владельцы и операторы систем ИИ, подчеркнули в мажилисе.
Страхование ответственности за вред, причиненный ИИ, предлагается как добровольная мера, но оно может стать важным элементом защиты прав граждан.
Все это соответствуют международным стандартам защиты прав человека в условиях нового технологического общества, отметили в мажилисе.