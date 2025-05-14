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В Казахстане запретят использовать ИИ для распознавания лиц в общественных местах

АСТАНА, 14 мая — Sputnik. Полностью автономные системы Искусственного интеллекта будут запрещены на территории Казахстана из соображений безопасности.

Источник: Sputnik.kz

Об этом говорится в рассматриваемом мажилисом законопроекте об ИИ.

Системы ИИ будут классифицированы по степени риска — от минимального до высокого. Системы высокого риска будут отнесены к объекту критически важной информационно-коммуникационной инфраструктуры. Это позволит обеспечить контроль их безопасности.

сообщает мажилис

В новом законопроекте предусмотрен ряд запретов при работе с ИИ. Запрещено:

  • использование ИИ, влияющего на поведение людей без их осознанного согласия;
  • использование ИИ, которое намеренно пользуется уязвимостями людей: возраст, инвалидность, социальное положение;
  • оценка или классификация людей по их социальному поведению или характеристикам (социальный скоринг);
  • использование ИИ для анализа эмоций людей без их согласия;
  • использование ИИ для распознавания лиц в общественных местах в режиме реального времени за исключением случаев, разрешенных законом;
  • создание и распространение результатов деятельности ИИ, которые запрещены законодательством.

В случае причинения ущерба пользователям ответственность за это несут владельцы и операторы систем ИИ, подчеркнули в мажилисе.

Страхование ответственности за вред, причиненный ИИ, предлагается как добровольная мера, но оно может стать важным элементом защиты прав граждан.

говорится в сообщении

Все это соответствуют международным стандартам защиты прав человека в условиях нового технологического общества, отметили в мажилисе.