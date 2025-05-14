Глава Петербурга рассказал о реновации школ и подготовке профессионалов

Полтора месяца назад президент подписал новый закон — о проведении эксперимента по расширению приема в колледжи в трех пилотных регионах. Один из них — Петербург. Мы отобрали 19 профессий, наиболее востребованных в экономике города. И предоставили выпускникам 9-х классов, успешно сдавшим всего два основных экзамена, возможность получить гарантированные бюджетные места на эти профессии с последующим трудоустройством.