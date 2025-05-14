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Глава Петербурга рассказал о реновации школ и подготовке профессионалов

Градоначальник рассказал о строительстве новых образовательных заводов и полигонов для подготовки специалистов разного профиля для востребованных в Северной столице профессий.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Петербурга Александр Беглов выступил с отчетом о проделанной правительством работе за 2024 год в Законодательном собрании.

По словам градоначальника, сейчас перед страной стоит крайне серьезный вызов — подготовка квалифицированного персонала для разных отраслей, так как растущая и развивающаяся экономика требует специалистов.

Он напомнил, что, по оценке федеральных министерств, к 2029 году экономике России потребуется почти 11 миллионов новых специалистов, из которых более 70% — это квалифицированные рабочие и специалисты среднего звена.

В Петербурге темпы прироста рабочих мест остаются высокими. За последний год в городе создано более 100 тысяч новых рабочих мест. В таких обстоятельствах на систему среднего профессионального образования ложится особая нагрузка.

Полтора месяца назад президент подписал новый закон — о проведении эксперимента по расширению приема в колледжи в трех пилотных регионах. Один из них — Петербург. Мы отобрали 19 профессий, наиболее востребованных в экономике города. И предоставили выпускникам 9-х классов, успешно сдавшим всего два основных экзамена, возможность получить гарантированные бюджетные места на эти профессии с последующим трудоустройством.

сообщил Александр Беглов

Помимо этого, для наращивания темпов подготовки кадров в городе также развиваются новые формы образования. Новым механизмом подготовки кадров в Северной столице стали образовательные полигоны, потенциал которых кратно превосходит возможности традиционных учебных мастерских.

«Сегодня таких полигонов в городе уже пять. В ближайшее время мы увеличим их количество вдвое», — заявил губернатор.

К тому же, в городе уже появилась еще одна инновация — образовательные заводы.

«Задача такого завода, который создается на базе колледжа, — не просто выполнить коммерческий заказ предприятия. В рамках учебной практики каждый студент у станка получает производственный опыт так же, как пилот за штурвалом самолета», — пояснил Александр Беглов.

Градоначальник также рассказал о других целях властей, а именно о ремонте и реставрации школьных зданий в историческом центре города. По словам Александра Беглова, чаще всего в таких зданиях располагаются знаменитые лицеи и гимназии Петербурга — с многолетними традициями и сильными педагогическими коллективами.

Сегодня в городе работает 76 школ, построенных до 1917 года. Один из самых ярких примеров восстановления — Лермонтовский лицей. В здании бывшего императорского кавалерийского училища, где учились Лермонтов, Семенов-Тянь-Шанский и Мусоргский, теперь размещены высокотехнологичные лаборатории. В новой части школы оборудованы спортивный комплекс и 25-метровый бассейн.

«Это уникальное образовательное пространство, в котором соединилось культурное наследие и инновационные технологии», — отметил губернатор.

Ожидается, что в текущем году завершится реставрация дополнительного корпуса Президентского физико-математического лицея № 239. Это позволит расширить подготовку талантливых математиков в Петербурге.

Ранее Александр Беглов обсудил с президентом России Владимиром Путиным важность развития Большого и Мариинского театров.