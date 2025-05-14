Алексей Лошкин о поездках в общественном транспорте: «Я начал совсем по-другому смотреть на город»

Я часто раньше ездил сам за рулем, теперь я стал колесить по Челябинску еще чаще. И начал, конечно, совсем по-другому смотреть на город. Также продолжаются мои поездки на общественном транспорте в выходные дни, они сопровождаются огромным количеством поручений для замов.