Алексей Лошкин о поездках в общественном транспорте: «Я начал совсем по-другому смотреть на город»

Я часто раньше ездил сам за рулем, теперь я стал колесить по Челябинску еще чаще. И начал, конечно, совсем по-другому смотреть на город. Также продолжаются мои поездки на общественном транспорте в выходные дни, они сопровождаются огромным количеством поручений для замов.
В 2024 году в Челябинске отремонтировали 880 тысяч «квадратов» дорог, а в этом году план — миллион. Контракты подписаны, плюс добавят новые развязки и оживят старые трассы.
К мэру Челябинска обращаются бабушки, водители жалуются на ямы, а мамы просят безопасные тротуары у школ.