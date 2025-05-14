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Алексей Лошкин о поездках в общественном транспорте: «Я начал совсем по-другому смотреть на город»

ЧЕЛЯБИНСК, 14 мая, ФедералПресс. Глава Челябинска Алексей Лошкин дал ряд поручений заместителям после планового объезда по дорожным объектам. Глава столицы Южного Урала ответил на вопросы журналистов.

Источник: Официальный телеграм-канал Алексея Лошкина

Я часто раньше ездил сам за рулем, теперь я стал колесить по Челябинску еще чаще. И начал, конечно, совсем по-другому смотреть на город. Также продолжаются мои поездки на общественном транспорте в выходные дни, они сопровождаются огромным количеством поручений для замов.

отметил в ходе поездки Александр Лошкин

В 2024 году в Челябинске отремонтировали 880 тысяч «квадратов» дорог, а в этом году план — миллион. Контракты подписаны, плюс добавят новые развязки и оживят старые трассы.

К мэру Челябинска обращаются бабушки, водители жалуются на ямы, а мамы просят безопасные тротуары у школ.