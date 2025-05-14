15 мая делегации России и Украины должны встретиться в Турции для возобновления прямых переговоров. Однако до конца непонятно, прибудет ли на встречу вторая сторона. Состоятся ли переговоры России и Украины в Стамбуле? И если состоятся, то в каком составе? Политологи и аналитики делятся с «Вечерней Москвой» своими прогнозами относительно возможного развития событий.
Итак, пан Зеленский обещал, правда, пока на словах, в ответ на наше предложение о начале переговоров в Стамбуле прибыть в Турцию, где он готов встретиться с Владимиром Путиным. Почему Стамбул — понятно. Сам Трамп предложил Эрдогану выступить посредником в организации возможных прямых российско-украинских переговоров. В Москве чутко уловили такой поворот, подтвердив свою дипломатическую гибкость. На деле же стамбульский адрес — это и отсыл к нашему тезису о том, что каждое следующее предложение будет намного хуже предыдущего. К тому же вопреки обвинениям в том, что Россия не готова к миру, Москва, предлагая провести встречу экспертов в Турции, лишний раз весьма прозрачно дает понять: в свое время мы были готовы пойти на весьма выгодную для украинских элит мировую. И не наша вина, что Киев прогнулся под британских кураторов, решивших ослабить Россию войной до последнего украинца.
Зеленский не зря впал в политическую депрессию. Ведь после нашего приглашения к прямым переговорам он оказался в ситуации известной шахматной «вилки»: поедешь в Стамбул — де-факто откажешься от своего требования введения немедленного перемирия, столь необходимого для оживления и перевооружения сил ВСУ. Не приедешь, настаивая на своих прежних предварительных условиях, — станешь выглядеть недоговороспособным. То есть в течение нескольких месяцев Киев пытался убедить того же Трампа в том, что согласие на 30-дневное перемирие без предварительных условий (нюансов, как выражались в Москве) — это тест для России на ее реалистичность и действенность в стремлении к мирному урегулированию. Но после российского приглашения к прямым переговорам Зеленский непосредственно сталкивается уже с жаждущим успеха Трампом, который, по выражению обозревателя СNN, может не понять — неужели украинцам трудно просто поговорить с русскими.
Политолог Юрий Баранчик уверен, что «Путин перехватил повестку»:
— Трампу необходимо показать прогресс в переговорах, и встреча представителей Киева и Москвы была бы ярким доказательством этому, — говорит он. — Однако тут требуется надавить на Киев. И Вашингтону подтолкнуть Киев к переговорам проще, чем вводить санкции против Москвы, так как это не сужает его набор вариантов для принятия решений в последующем. Иными словами, эффект от санкций сказывается не сразу, да еще и Российская армия, имея полную свободу от договоренностей, может продвинуться куда дальше левого берега Днепра. Положение же на поле боя полностью лишает Зеленского с его европейскими покровителями надежд на сильную позицию на переговорах.
Макрон: Украинцы понимают, что не смогут вернуть утраченные территории.
Собственно, все предельно ясно. Желание Зеленского якобы лично прибыть в Стамбул четко вписывается в тренд срыва предложенных переговоров. Потому и новая ось Париж — Берлин — Лондон, манипулирующая Зеленским, угрожает нам новыми санкциями в случае, если мы не примем их хамский ультиматум, согласившись на прекращение огня на 30 дней.
— Но очевидно, что Путин в этом цирке участвовать не будет, — замечает политолог Сергей Марков. — Президент пошлет на переговоры делегацию. А встреча Путина и Зеленского теоретически возможна, но должна быть хорошо подготовлена.
Тем не менее в Киеве уверены, что теневой правитель Украины Ермак, практически встроенный в систему британских спецслужб, спешит сорвать переговоры, пока, дескать, MI6 еще руководит отправляемый вскоре в отставку Ричард Мур. Более того, украинский паблик «Резидент» утверждает, что с британскими спецслужбами офис Зеленского-Ермака обсуждает возможность очередной Бучи — гуманитарной катастрофы, в которой они обвинят Россию. Например — вселенский плач по детям, якобы погибшим в результате русского ракетного удара. И тогда, мол, окончательно похоронят идею переговоров. Иными словами, заявления Зеленского о желании встретиться с Путиным — всего лишь очередной циничный симулякр.
— В ЕС и не думают договариваться с Россией, — уверен историк Вадим Трухачев, — они ее собираются исключительно прогибать. Можно смеяться над наркотой у Макрона и Мерца, попавшими под подозрение в употреблении наркотиков, но они вполне последовательны и ни на какие договоры не пойдут.
Впрочем, есть еще один пункт, крайне пугающий Зеленского в связи с началом консультаций. В ходе таких переговоров, постепенного повышения уровня их участников и подготовки соглашений неминуемо встал бы вопрос о легитимизации украинской власти — то есть выборов.
Впрочем, и Зеленскому, и его европейским кураторам постоянно приходится учитывать фактор Трампа. И в этой связи американист Алексей Наумов лаконичен: — Дональд Трамп не раз говорил, что Россия обладает преимуществом на поле боя, и, соответственно, у Путина гораздо меньше причин идти на переговоры, чем у Зеленского. Потому Украине нужно, с точки зрения Трампа, немедленно соглашаться на встречу с российскими представителями в Турции. Будем наблюдать.
ИСТОРИЯ ПЕРЕГОВОРОВ РОССИИ И УКРАИНЫ.
5 сентября 2014 года. Белоруссия «Минск 1» был подписан представителями трехсторонней контактной группы, то есть Россией, Украиной, ОБСЕ и руководством ЛДНР. Однако боевые действия вскоре возобновились.12 февраля 2015 года. Белоруссия В Минске состоялась встреча в «нормандском формате» (с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии) и подписание «Минска 2», который так никто и не выполнил.9 декабря 2019 года. Париж Первая очная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского при посредничестве Ангелы Меркель и Эмманюэля Макрона. Были подтверждены приверженность «Минским соглашениям», однако вновь ничего не произошло, хотя на протяжении следующих двух с лишним лет контактные встречи продол жались.28 февраля 2022 года. Белоруссия Украинская и российская делегации встретились в Гомеле. Итогом встречи, длившейся почти пять часов, стала договоренность о продолжении переговорного процесса. Второй раунд прошел 3 марта в Беловежской пуще. Его итогом стали гуманитарные коридоры и новая встреча. Третий раунд переговоров, продлившийся два с половиной часа 7 марта, также прошел в Бресте, где единственным решением снова стали гуманитарные коридоры и новая встреча.29 марта 2022 года. Турция В Стамбуле прошли очные переговоры между Россией и Украиной, на которых стороны выработали предварительные условия и принципы прекращения огня и последующего мирного урегулирования, которое в мае того же года было окончательно похоронено Украиной.
Темой возможной встречи по Украине в Стамбуле станет вопрос о том, как обеспечить надежное устойчивое урегулирование конфликта, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков. Дипломат также отметил, что Москва готова вести переговоры с Киевом серьезно и ответственно, однако украинских политиков отмечает их недоговороспособность.