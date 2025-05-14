Клоунада на фоне Босфора: состоятся ли переговоры России и Украины в Стамбуле

5 сентября 2014 года. Белоруссия «Минск 1» был подписан представителями трехсторонней контактной группы, то есть Россией, Украиной, ОБСЕ и руководством ЛДНР. Однако боевые действия вскоре возобновились.12 февраля 2015 года. Белоруссия В Минске состоялась встреча в «нормандском формате» (с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии) и подписание «Минска 2», который так никто и не выполнил.9 декабря 2019 года. Париж Первая очная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского при посредничестве Ангелы Меркель и Эмманюэля Макрона. Были подтверждены приверженность «Минским соглашениям», однако вновь ничего не произошло, хотя на протяжении следующих двух с лишним лет контактные встречи продол жались.28 февраля 2022 года. Белоруссия Украинская и российская делегации встретились в Гомеле. Итогом встречи, длившейся почти пять часов, стала договоренность о продолжении переговорного процесса. Второй раунд прошел 3 марта в Беловежской пуще. Его итогом стали гуманитарные коридоры и новая встреча. Третий раунд переговоров, продлившийся два с половиной часа 7 марта, также прошел в Бресте, где единственным решением снова стали гуманитарные коридоры и новая встреча.29 марта 2022 года. Турция В Стамбуле прошли очные переговоры между Россией и Украиной, на которых стороны выработали предварительные условия и принципы прекращения огня и последующего мирного урегулирования, которое в мае того же года было окончательно похоронено Украиной.