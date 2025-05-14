Омский губернатор Хоценко заявил о начале ремонта участка дороги Называевск — Исилькуль

В Называевском и Исилькульском муниципальных районах Омской области стартовали работы по обновлению участка 37 — 43 км дороги Называевск — Исилькуль.
Ремонт дороги проводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», являющегося продолжением проекта «Безопасные качественные дороги».
«Дорожники приступили к ремонту участка трассы Называевск — Исилькуль. Обновляем дорогу в рамках национального проекта “Инфраструктура для жизни”, инициированного нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Ремонт дорог в регионе держу на личном контроле», — сообщил в своем телеграм-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Как уточнили в пресс-службе губернатора и облправительства, подрядная организация ООО «СибАгро» проводит комплекс мероприятий по ремонту. Работы осуществляются поточным методом, что обеспечивает высокие темпы реализации объекта. Так, дорожники уже приступили к укладке выравнивающего слоя асфальтобетона, параллельно на других участках ведутся работы по фрезерованию старого покрытия, устройству ровика уширения, ликвидации причин пучинообразования.
Отметим, что ремонтируемый участок расположен вблизи села Медвежье в Исилькульском районе. Глава региона лично следит за ходом ремонтных работ на этом шестикилометровом участке.
Также в этом году на дороге Называевск — Исилькуль запланировано отремонтировать участок км 43 — км 45.