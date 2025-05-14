Омский губернатор Хоценко заявил о начале ремонта участка дороги Называевск — Исилькуль

Как уточнили в пресс-службе губернатора и облправительства, подрядная организация ООО «СибАгро» проводит комплекс мероприятий по ремонту. Работы осуществляются поточным методом, что обеспечивает высокие темпы реализации объекта. Так, дорожники уже приступили к укладке выравнивающего слоя асфальтобетона, параллельно на других участках ведутся работы по фрезерованию старого покрытия, устройству ровика уширения, ликвидации причин пучинообразования.