«Россия говорит, что у нас есть проект договора, у нас есть текст, который согласован, вы его прекрасно знаете. Давайте вернемся, внесем в него коррективы, которые возникли на протяжении последних трех лет и после этого перейдем к подписанию этого документа, и пусть это будет вариант урегулирования конфликта», — сказал он, комментируя ожидаемые 15 мая прямые переговоры между Россией и Украиной.
Мирошник: стамбульский проект 2022 года может стать основой урегулирования
БИШКЕК, 14 мая. /ТАСС/. Согласованный в Стамбуле в 2022 году представителями России и Украины текст может быть вариантом урегулирования конфликта с учетом корректив за три года. Об этом в Бишкеке сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник во время брифинга, посвященного происхождению украинского кризиса.