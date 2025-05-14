Мирошник: стамбульский проект 2022 года может стать основой урегулирования

«Россия говорит, что у нас есть проект договора, у нас есть текст, который согласован, вы его прекрасно знаете. Давайте вернемся, внесем в него коррективы, которые возникли на протяжении последних трех лет и после этого перейдем к подписанию этого документа, и пусть это будет вариант урегулирования конфликта», — сказал он, комментируя ожидаемые 15 мая прямые переговоры между Россией и Украиной.