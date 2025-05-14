Токаеву представили итоги работы «Самрук-Қазына»: прибыль выросла на 39%

Как сообщил Нурлан Жакупов, в мае 2025 года был запущен проект расширения производства битума. До конца года предстоит завершить еще 7 крупных инвестиционных проектов, включая запуск опреснительного завода в поселке Кендерли, обводной железнодорожной линии в обход Алматы, контейнерного хаба на базе порта Актау, магистрального газопровода Талдыкорган — Ушарал и завода по производству компонентов ветрогенераторов в Жамбылской области. С опережением на год планируется достроить вторые пути на участке Достык — Мойынты.