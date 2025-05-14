Bloomberg рассказал об угрозах для «Золотого купола» Трампа

Согласно статье, управление опубликовало диаграмму, на которой показаны потенциальные достижения в области увеличения возможностей традиционных межконтинентальных баллистических ракет у противников, включая Китай, Россию и Иран. По данным американской разведки, Китай к 2035 году может разместить до 700 МБР с ядерными боеголовками по сравнению с 400 на сегодняшний день; Иран — 60 (сейчас таких ракет у Ирана нет), а запасы России могут вырасти с нынешних 350 до 400 единиц.
Как пояснило разведывательное управление США, такое оружие для поражения цели выходит на низковысотную орбиту и отличается гораздо меньшим временем полета по сравнению с традиционными МБР. Кроме того, орбитальные ракеты могут пролететь над Южным полюсом, чтобы избежать систем раннего предупреждения и противоракетной обороны США, и сбросить боевую часть до завершения полного витка по орбите.
Сообщение о том, что в 2021 году Китай совершил испытательный полет FOBS вызвало тревогу в вооруженных силах США.
Кроме того, по данным DIA, к 2035 году Китай может разместить до 4000 «гиперзвуковых планирующих транспортных средств» по сравнению с 600 на сегодняшний день. «Гиперзвуковой транспорт», согласно статье, запускается баллистическими ракетами и как минимум половину своего полета к цели совершает в виде скольжения (маневрирования в атмосфере с использованием аэродинамических сил). Такие средства могут быть вооружены ядерной боеголовкой.
Все это, как отмечает Bloomberg, представляет огромную угрозу для противоракетного зонтика в рамках «Золотого купола», который превозносит президент США Дональд Трамп. На данный момент ни Минобороны США, ни Белый дом не предоставили никаких подробностей относительно архитектуры, сроков и стоимости строительства «Золотого купола».
В конгрессе США, по данным издания, постоянно звучат вопросы: что такое «Золотой купол»? как мы его создадим? защитит ли он всю территорию США или только Аляску? На прошлой неделе Бюджетное управление конгресса заявило, что США на разработку и запуск наименее проверенного и, вероятно, наиболее спорного сегмента «Золотого купола» (сети ракет-перехватчиков космического базирования) в течение 20 лет придется потратить до 542 млрд долларов.
Как напоминает издание, «Золотой купол» Трампа восходит к неосуществленным стремлениям бывшего президента Рональда Рейгана создать систему противоракетной обороны космического базирования, которая была широко известна как «Звездные войны».