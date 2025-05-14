Bloomberg рассказал об угрозах для «Золотого купола» Трампа

Согласно статье, управление опубликовало диаграмму, на которой показаны потенциальные достижения в области увеличения возможностей традиционных межконтинентальных баллистических ракет у противников, включая Китай, Россию и Иран. По данным американской разведки, Китай к 2035 году может разместить до 700 МБР с ядерными боеголовками по сравнению с 400 на сегодняшний день; Иран — 60 (сейчас таких ракет у Ирана нет), а запасы России могут вырасти с нынешних 350 до 400 единиц.