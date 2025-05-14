«Отказ ЕК обеспечить прозрачность — показательная история», — отмечается в статье. Автор материала заявил, что дело Pfizer — не единичное исключение. «Сейчас мы наблюдаем точно такую же картину перевооружения в масштабах ЕС. Брюссель планирует инвестировать около €800 млрд в европейскую оборонную промышленность», — говорится в материале. Европейский суд юстиции ранее признал главу Европейкой комиссии Урсулу фон дер Ляйен ответственной за скрытие данных о контрактах на закупку вакцин против COVID-19 в 2021—2023 годах.