Эксперт: прорыва от переговоров в Стамбуле ждать не стоит

Эксперт отметил, что серьезные результаты так быстро не достигаются. В Стамбуле станет понятно, можно ли в принципе достичь каких-либо договоренностей с Киевом, считает Перенджиев. Уже после этого можно переходить к обсуждению деталей. Своим мнением политолог поделился с «Инфо 24».
То есть достичь мирного соглашения по Украине за один-два дня не получится, конкретные результаты мы увидим через пару месяцев.
Он полагает, что первоочередными задачами делегаций Москвы и Киева на переговорах в Стамбуле станут обмен пленными и согласование параметров долгосрочного перемирия. Также стороны могут рассмотреть ввод долгосрочного моратория на удары по энергетической инфраструктуре, который регулярно нарушался Украиной. Перенджиев считает, что стамбульские переговоры могут оказаться трудными, поэтому не стоит ожидать скорых результатов урегулирования конфликта.
Ранее Владимир Путин инициировал возобновление прямых переговоров с Украиной, которые были приостановлены весной 2022 года. По его мнению, основная задача — устранить первопричины конфликта и добиться долгосрочного мира. Встреча представителей обеих стран должна состояться 15 мая в Стамбуле.
Президент Украины Владимир Зеленский 11 мая сообщил о своем намерении лично присутствовать на встрече в Стамбуле. Он также пригласил президента США Дональда Трампа посетить Турцию, полагая, что его присутствие увеличит вероятность встречи с российским лидером.