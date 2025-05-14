Эксперт: прорыва от переговоров в Стамбуле ждать не стоит

Эксперт отметил, что серьезные результаты так быстро не достигаются. В Стамбуле станет понятно, можно ли в принципе достичь каких-либо договоренностей с Киевом, считает Перенджиев. Уже после этого можно переходить к обсуждению деталей. Своим мнением политолог поделился с «Инфо 24».