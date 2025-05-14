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Полиция Молдовы обеспечит общественный порядок во II туре выборов президента Румынии

КИШИНЕВ, 14 мая — Sputnik. Сотрудники молдавской полиции будут обеспечивать общественный порядок и охранять избирательные участки, куда придут голосовать владельцы румынского паспорта во время второго тура президентских выборов в соседней стране.

Источник: Sputnik.md

Голосование будет проходить в течение трех дней, с 16 по 18 мая.

Во время второго тура президентских выборов для обеспечения бесперебойного проведения избирательного процесса полиция будет контролировать сопровождение транспортных средств, задействованных в перевозке бюллетеней, обеспечивая их целостность и сохранность других избирательных документов. Также будет обеспечена безопасность избирательных участков.

заявила пресс-секретарь Главной инспекции полиции Оксана Тодирица

На территории Молдовы будут работать 64 избирательных участка: 18 на севере страны, 38 в центре, в том числе 20 в Кишиневе и 8 на юге.

В ходе первого тура президентских выборов в Румынии в течение трех дней своим правом голоса воспользовались около 91 000 граждан Молдовы, имеющих румынское гражданство.