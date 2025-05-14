Полиция Молдовы обеспечит общественный порядок во II туре выборов президента Румынии

Во время второго тура президентских выборов для обеспечения бесперебойного проведения избирательного процесса полиция будет контролировать сопровождение транспортных средств, задействованных в перевозке бюллетеней, обеспечивая их целостность и сохранность других избирательных документов. Также будет обеспечена безопасность избирательных участков.