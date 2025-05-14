Путин заявил, что уделяет KazanForum большое внимание

Знаю, что после Москвы Вы переезжаете в Казань, где примете участие также в форуме, которому мы уделяем большое внимание, это «Россия — Исламский мир». И не сомневаюсь, что Ваш визит не только будет содержательным, но пройдёт на хорошем уровне и послужит делу дальнейшего развития отношений между нашими странами.