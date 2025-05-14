Путин заявил, что уделяет KazanForum большое внимание

В начале встречи Владимир Путин отметил дружественный характер отношений между странами и выразил уверенность в продуктивности визита:
«И не сомневаюсь, что Ваш визит не только будет содержательным, но пройдёт на хорошем уровне и послужит делу дальнейшего развития отношений между нашими странами», — заявил лидер России.
Также глава государства во время переговоров с малазийским премьером упомянул KazanForum, участие в котором примет Анвар Ибрагим.
Знаю, что после Москвы Вы переезжаете в Казань, где примете участие также в форуме, которому мы уделяем большое внимание, это «Россия — Исламский мир». И не сомневаюсь, что Ваш визит не только будет содержательным, но пройдёт на хорошем уровне и послужит делу дальнейшего развития отношений между нашими странами.
Премьер-министр Малайзии в ответ подчеркнул важность России как стратегического партнёра и выразил готовность к углублению сотрудничества в различных сферах.
Анвар Ибрагим также отметил значимость обсуждений, прошедших ранее во Владивостоке, и выразил надежду на продолжение конструктивного диалога в Казани.
Владимир Путин попросил передать наилучшие пожелания Верховному правителю Малайзии Султану Ибрагиму и подчеркнул, что в России с нетерпением ожидают его визита.