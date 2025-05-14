Захарова призвала ЕС наказать фон дер Ляйен за сокрытие переписки о вакцинах от COVID-19

Суд обязал главу ЕК фон дер Ляйен раскрыть свою переписку с директором Pfizer по поводу крупнейшей сделки по закупке вакцин от COVID-19. Доступа к сообщениям требовала газета NYT, однако в ЕК заявили, что СМС не заархивировали и их больше нет. Суд счел объяснение недостаточным, постановив, что комиссия «не может просто заявить, что у нее нет запрошенных документов». По оценке Politico, вердикт нанесет «сокрушительный удар» по фон дер Ляйен.