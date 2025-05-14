Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков рассказал о графике Путина на день переговоров в Стамбуле

Президент России Владимир Путин проведет ряд рабочих встреч в ближайший четверг, 15 мая, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на просьбу раскрыть завтрашний рабочий график президента.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Рабочие встречи запланированы у президента», — сказал Песков в ролике, опубликованном в телеграм-канале «Юнашев Live». На уточняющий вопрос, пройдут ли эти встречи в России, пресс-секретарь президента повторил: «Рабочие встречи».

Ранее сегодня Песков отказался назвать журналистам состав российской делегации. Он отметил, что это станет известно, как только Путин даст соответствующие указания. Позже помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что делегация России в Стамбуле будет обсуждать политические и технические вопросы, исходя из этого определится состав.

В ночь на 11 мая Владимир Путин выступил перед журналистами и озвучил предложение Киеву возобновить в Стамбуле 15 мая прямые российско-украинские переговоры, прерванные в 2022 году. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов лично прилететь в Стамбул.