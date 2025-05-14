Песков рассказал о графике Путина на день переговоров в Стамбуле

Ранее сегодня Песков отказался назвать журналистам состав российской делегации. Он отметил, что это станет известно, как только Путин даст соответствующие указания. Позже помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что делегация России в Стамбуле будет обсуждать политические и технические вопросы, исходя из этого определится состав.