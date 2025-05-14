Песков рассказал о графике Путина на день переговоров в Стамбуле

«Рабочие встречи запланированы у президента», — сказал Песков в ролике, опубликованном в телеграм-канале «Юнашев Live». На уточняющий вопрос, пройдут ли эти встречи в России, пресс-секретарь президента повторил: «Рабочие встречи».
Ранее сегодня Песков отказался назвать журналистам состав российской делегации. Он отметил, что это станет известно, как только Путин даст соответствующие указания. Позже помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что делегация России в Стамбуле будет обсуждать политические и технические вопросы, исходя из этого определится состав.
В ночь на 11 мая Владимир Путин выступил перед журналистами и озвучил предложение Киеву возобновить в Стамбуле 15 мая прямые российско-украинские переговоры, прерванные в 2022 году. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов лично прилететь в Стамбул.