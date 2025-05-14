Глава Новочеркасска, задержанный накануне, декларировал скромные доходы

Напомним, что в настоящее время Юрий Лысенко находится под арестом по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (более 8 миллионов рублей) в 2024 году. По версии следствия, взятка была получена через посредника в виде земельного участка и строительства на нем жилого дома от застройщика.