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Глава Новочеркасска, задержанный накануне, декларировал скромные доходы

Об этом сообщает декларация за 2021 год о доходах чиновника на сайте Гордумы.

Обнародованы сведения об имуществе Юрия Лысенко на момент его вступления в должность главы администрации Новочеркасска. За 2021 год он задекларировал доход в 2,06 миллиона рублей.

Согласно декларации за 2021 год, Лысенко владел:

— Квартирой площадью 79,1 кв. м;— ½ доли в квартире площадью 84,6 кв. м;— Двумя гаражами (22,3 кв. м и 22,1 кв. м);— Нежилым помещением площадью 61 кв. м;— Автомобилем Volkswagen Tiguan.

Его супруга задекларировала доход в 38 256 рублей и владела ½ доли в квартире (59,9 кв. м) и автомобилем Mitsubishi Eclipse Cross.

Эти данные являются последними доступными в открытом доступе, так как после начала СВО публикация сведений о доходах чиновников была приостановлена. Возможно, имущественное положение Лысенко изменилось за время его пребывания на посту.

Напомним, что в настоящее время Юрий Лысенко находится под арестом по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (более 8 миллионов рублей) в 2024 году. По версии следствия, взятка была получена через посредника в виде земельного участка и строительства на нем жилого дома от застройщика.