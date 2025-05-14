Гуцул назвала дело о якобы ее причастности к финансированию «Шор» заказным

Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и арестована на 20 суток. Прокуратура обвиняет главу Гагаузии в финансировании партии «Шор», признанной в республике неконституционной. Первоначально суд постановил, что Гуцул должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля мера пресечения была изменена на домашний арест сроком на 30 дней. В понедельник суд в Кишиневе продлил ей домашний арест еще на 30 суток, до 13 июня, сторона защиты опротестует это решение. В среду сторонники Евгении Гуцул в очередной раз организовали пикет в ее поддержку перед зданием суда Кишинева, где продолжилось рассмотрение дела о якобы ее причастности к финансированию запрещенной в стране партии «Шор».