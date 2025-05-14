К Соглашениям Авраама с Израилем подключатся до шести стран

«Мой прогноз заключается в том, что… относительно скоро мы увидим потенциал для нормализации в Ливане и даже Сирии… Это может произойти с Ливией…», — заявил спецпосланник в беседе с журналистом Breitbart. Он добавил, что к соглашениям в перспективе могут присоединиться Азербайджан и Армения.