К Соглашениям Авраама с Израилем подключатся до шести стран

Как сообщают «Ведомости», Уиткофф считает, что число участников серии соглашений о нормализации отношений с Израилем прибавится в ближайшие несколько месяцев.
«Мой прогноз заключается в том, что… относительно скоро мы увидим потенциал для нормализации в Ливане и даже Сирии… Это может произойти с Ливией…», — заявил спецпосланник в беседе с журналистом Breitbart. Он добавил, что к соглашениям в перспективе могут присоединиться Азербайджан и Армения.
Уиткофф подчеркнул, что прогноз относительно армяно-азербайджанских отношений в Вашингтоне благоприятный и две страны смогут найти решение для устранения противостояния в течение «пары недель».
Соглашения Авраама — ряд договоров между Израилем и арабскими странами — Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном, Марокко. Значимую роль в заключении соглашений сыграл Дональд Трамп в период своего первого срока на посту президента США. Соглашения Авраама стали основой для экономического и оборонного взаимодействия государств-участников.
Американский лидер Дональд Трамп ранее обратился к временному главе Сирии Ахмеду аш-Шараа с призывом присоединиться к Соглашениям Авраама. Во время второго президентского срока политик намерен продолжать работу по привлечению новых стран к заключению договоренностей с Израилем.