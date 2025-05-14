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После критики Токаева правительство решило ускорить модернизацию НПЗ

Президент Казахстана объявил выговор министру транспорта.

Источник: Пресс-служба АО "НК "КазМунайГаз"

АСТАНА, 14 мая — Sputnik. Премьер Бектенов провел совещание после критики Токаева и поручений, данных президентом Кабмину.

На мероприятии собрались руководители Минтранса, Минфина, фонда «Самрук-Казына», КТЖ и Погранслужбы КНБ.

«С учетом озвученной президентом критики рассмотрено сокращение сроков реализации ключевых инфраструктурных проектов. Внимание уделено качественной и своевременной реализации договоренностей с соседними странами по модернизации пропускных пунктов, находящихся на казахстанской территории», — сообщает правительство.

А чтобы обеспечить отечественный рынок авиационным топливом по доступным ценам, решили ускорить модернизацию нефтеперерабатывающих заводов.

Минфину и Минтрансу Бектенов поручил в недельный срок обеспечить финансирование приоритетных проектов, влияющих на торговый и транзитный поток.

А первому вице-премьеру Роману Скляру дали два дня на подготовку детального плана мероприятий по исполнению поручений Токаева с последующим выездом в регионы.

На заседании Совбеза президент Казахстана объявил выговор министру транспорта Карабаеву. Токаева не устроили темпы модернизации транспортной сферы.

Он потребовал принять действенные меры, направленные на решение проблем транспортно-логистической отрасли. Также Токаев заявил о необходимости насыщения рынка авиатопливом для увеличения грузоперевозок.