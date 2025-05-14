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FT: Трамп меняет позицию по Украине

Издание Financial Times сообщает, что президент США Дональд Трамп пересматривает свою политику в отношении конфликта на Украине. Это, в частности, можно заметить по его публичным выступлениям.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

FT приводит слова экс-посла США в Москве Майкла Макфола, который указывает на признаки разочарования в речах Трампа. Макфол выдвигает версию, что американский президент отдал много, а взамен ничего не получил, пишет Ura.ru со ссылкой Financial Times.

Раньше Трамп высказывался иначе, но теперь, как отмечает FT, он чаще критикует Москву. Также издание приводит в пример слова вице-президента США Джеймса Вэнса о «чрезмерных требованиях» России, указывая на изменение тональности американской политики.

Главным фактором, вызывающим недовольство Трампа, является его неспособность на текущий момент добиться важнейшей цели, а именно — установления перемирия, которое создало бы благоприятную почву для начала мирных переговоров и окончательного разрешения конфликта.

Американский лидер ранее отмечал, что Вашингтон принимает активное участие по завершению российско-украинского конфликта. Также он выражал надежду, что переговоры в Стамбуле станут важным шагом к его урегулированию.