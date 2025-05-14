FT: Трамп меняет позицию по Украине

Раньше Трамп высказывался иначе, но теперь, как отмечает FT, он чаще критикует Москву. Также издание приводит в пример слова вице-президента США Джеймса Вэнса о «чрезмерных требованиях» России, указывая на изменение тональности американской политики.
Главным фактором, вызывающим недовольство Трампа, является его неспособность на текущий момент добиться важнейшей цели, а именно — установления перемирия, которое создало бы благоприятную почву для начала мирных переговоров и окончательного разрешения конфликта.
Американский лидер ранее отмечал, что Вашингтон принимает активное участие по завершению российско-украинского конфликта. Также он выражал надежду, что переговоры в Стамбуле станут важным шагом к его урегулированию.