Пентагон допустил прямой конфликт с РФ в случае эскалации на Украине

В Пентагоне заявили, что российско-украинский конфликт может привести к военному столкновению Москвы и Вашингтона. По словам главы NORTHCOM генерала Грегори Гийо, «остается несколько вероятных путей», по которым боевые действия на Украине могут перерасти в прямое противостояние США и РФ. Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев при этом отметил, что это заявление стоит воспринимать не как призыв к эскалации, а как предупреждение. Подробности — в материале «Газеты.Ru».