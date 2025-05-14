Губернатор Александр Беглов: Петербург принял за год более 180 иностранных делегаций

В период с мая 2024 года по май 2025 года Петербург принял более 180 иностранных делегаций. Среди гостей были главы государств и правительств стран СНГ, Азии, Латинской Америки, Африки, а также высокопоставленные представители Юго-Восточной Азии, Индии, Ближнего Востока и других развивающихся государств. Город таким образом продолжает выполнять важные дипломатические функции. Об этом сегодня, 14 мая, во время ежегодного отчета о работе правительства сообщил губернатор Александр Беглов.