Губернатор Александр Беглов: Петербург принял за год более 180 иностранных делегаций

В период с мая 2024 года по май 2025 года Петербург принял более 180 иностранных делегаций. Среди гостей были главы государств и правительств стран СНГ, Азии, Латинской Америки, Африки, а также высокопоставленные представители Юго-Восточной Азии, Индии, Ближнего Востока и других развивающихся государств. Город таким образом продолжает выполнять важные дипломатические функции. Об этом сегодня, 14 мая, во время ежегодного отчета о работе правительства сообщил губернатор Александр Беглов.
— Сегодня Северная столица развивается рекордными темпами. Основная заслуга в этом — наших жителей. Учителей и врачей, строителей и энергетиков, инженеров и рабочих, бизнесменов и предпринимателей, — отметил Беглов.
Градоначальник обратил внимание, что во время масштабного празднования своего 300-летия Петербург стал точкой притяжения мировой политики и площадкой для проведения крупнейших международных форумов.
— И сегодня, в совсем других условиях, президент доверяет Петербургу важнейшие дипломатические функции, — добавил Беглов.
К слову, в период с 18 по 21 июня на берегах Невы пройдет ежегодный Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Участие в нем подтвердили представители 90 стран и территорий.