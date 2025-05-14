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Чиновникам в Казахстане запретили пользоваться чатом GPT

Первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Каныш Тулеушин в кулуарах мажилиса рассказал, почему чиновникам запретили использовать чат GPT, передает NUR.KZ.

Источник: pexels.com

«Не использовать чат GPT (чиновниками — прим. ред). Ограничением этот вопрос мы не решим. Альтернативно предложили отечественное решение KazaAlyn и сейчас в проработке еще AlemLLN», — заявил он.

По словам вице-министра, они предлагают решения такого же качественного уровня.

«Кто хочет использовать языковую модель для повышения эффективности своей работы, у него будет альтернативное решение, разработанное нашими учеными», — сказал Каныш Тулеушин.

По его словам, такая мера предлагается для минимизации риска утечки данных.

«Оно уже разработано. Сколько денег потрачено на него точно не могу сказать. Это разработка Назарбаев университета», — добавил спикер.

Журналисты у него поинтересовались, заберут ли у чиновников снова смартфоны, чтобы у них не было соблазна использовать чат GPT.

«Нет, не планируется такое. Для рабочих целей он должен будет использовать казахстанскую разработку. Приказ уже давно (принят — прим. ред)», — уточнил вице-министр.