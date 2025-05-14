Чиновникам в Казахстане запретили пользоваться чатом GPT

«Не использовать чат GPT (чиновниками — прим. ред). Ограничением этот вопрос мы не решим. Альтернативно предложили отечественное решение KazaAlyn и сейчас в проработке еще AlemLLN», — заявил он.
По словам вице-министра, они предлагают решения такого же качественного уровня.
«Кто хочет использовать языковую модель для повышения эффективности своей работы, у него будет альтернативное решение, разработанное нашими учеными», — сказал Каныш Тулеушин.
По его словам, такая мера предлагается для минимизации риска утечки данных.
«Оно уже разработано. Сколько денег потрачено на него точно не могу сказать. Это разработка Назарбаев университета», — добавил спикер.
Журналисты у него поинтересовались, заберут ли у чиновников снова смартфоны, чтобы у них не было соблазна использовать чат GPT.
«Нет, не планируется такое. Для рабочих целей он должен будет использовать казахстанскую разработку. Приказ уже давно (принят — прим. ред)», — уточнил вице-министр.