Экс-губернатора Самарской области Дмитрия Азарова исключили из совета почетных граждан

Помимо Дмитрия Азарова организацию покинули другие чиновники в отставке: бывший врио вице-губернатора — главы департамента внутренней политики Дмитрий Кочергин и экс-министр здравоохранения региона Армен Бенян. Кроме того, из состава совета почетных граждан и ветеранов при губернаторе исключены скончавшиеся театровед и деятель культуры Светлана Хумарьян, герой РФ и генерал Александр Баранов, а также почетный президент областной федерации тенниса Александр Косырев.