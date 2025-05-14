Губернатор призвал разработать бренд Калининградской области

Губернатор Алексей Беспрозванных призвал разработать бренд Калининградской области. Идею он озвучил на «Дне бизнеса» в рамках седьмого сезона проекта «Бизнес Баттл».
— Я когда приехал [в Калининградскую область], увидел майки и толстовки «Калининград». Я как-то не ощутил нашего бренда региона. Не совсем понял, — сказал глава региона. Он упомянул, что ему показывали бренд-бук, где есть «некая корона и волна».
В рамках 80-летия образования Калининградской области губернатор намерен выйти с инициативой и к профессионалам, и к неравнодушному населению региона.
— Нужно подумать о нашем бренде. Многие обращаются с тем, чтобы мы еще раз подошли к этому вопросу. Что является символом нашего региона? Янтарь — понятно. А что кроме него? — спросил губернатор.
Он отметил и маяк как символ России в окружении стран Европы.
Будет сформирован оргкомитет, который и рассмотрит вопрос создания бренда.