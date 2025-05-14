Губернатор призвал разработать бренд Калининградской области

— Я когда приехал [в Калининградскую область], увидел майки и толстовки «Калининград». Я как-то не ощутил нашего бренда региона. Не совсем понял, — сказал глава региона. Он упомянул, что ему показывали бренд-бук, где есть «некая корона и волна».