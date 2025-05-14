Казахстанские депутаты предложили ввести официальный выходной на День защиты детей

АСТАНА, 14 мая — Sputnik. Казахстанские депутаты предложили добавить в календарь еще один официальный выходной.
Мажилисмен Кенжегул Сейтжан озвучил запрос в адрес Минтруда, в котором предлагает 1 июня — День защиты детей сделать государственным праздником.
«На сегодняшний день Казахстан делает ставку на развитие человеческого капитала и должное воспитание нового поколения. Внедрение государственного праздника — Дня защиты детей, может закрепить эти приоритеты в общественном сознании. В этом контексте внедрение практики празднования Дня защиты детей на государственном уровне приобретает особое значение», — сказал депутат.
Это позволит укрепить семейные ценности и институт семьи, уверен Сейтжан. В том числе благодаря предоставленной родителям возможности проводить больше времени с детьми.