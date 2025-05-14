Казахстанские депутаты предложили ввести официальный выходной на День защиты детей

«На сегодняшний день Казахстан делает ставку на развитие человеческого капитала и должное воспитание нового поколения. Внедрение государственного праздника — Дня защиты детей, может закрепить эти приоритеты в общественном сознании. В этом контексте внедрение практики празднования Дня защиты детей на государственном уровне приобретает особое значение», — сказал депутат.