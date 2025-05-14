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Медведев провел заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии

Медведев провел в Перми заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что провел в Перми заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии по контролю за производством востребованных образцов оружия.

«На заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, спецтехники и средств поражения, состоявшемся в Пермском крае на ФКП “Пермский пороховой завод”, обсудили вопросы реализации инвестиционных проектов предприятиями ОПК», — написал Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».