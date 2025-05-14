Омск посетил федеральный чиновник Дмитрий Кириллов

Ход строительства Красногорского гидроузла под Омском проверили глава Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов и губернатор Омской области Виталий Хоценко. Федеральный чиновник прибыл в Омск с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
Также на встрече обсудили мероприятия по расчистке участка реки Иртыш в границах парка «Зеленый остров» и восстановление Крутинских озер, в том числе реки Оша. В решении этих задач Омская область рассчитывает на федеральную поддержку.
Ранее мы писали, что первый этап строительства Красногорского водоподъемного гидроузла по планам должен завершиться до середины сентября 2025 года. Строительство гидросооружения продолжается на реке Иртыш у села Красная Горка. Стоимость стройки первого этапа ранее выросла с 4,6 миллиардов рублей до 5,3 миллиардов рублей. Деньги выделяются в том числе из федерального бюджета.