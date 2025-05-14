Омск посетил федеральный чиновник Дмитрий Кириллов

Ранее мы писали, что первый этап строительства Красногорского водоподъемного гидроузла по планам должен завершиться до середины сентября 2025 года. Строительство гидросооружения продолжается на реке Иртыш у села Красная Горка. Стоимость стройки первого этапа ранее выросла с 4,6 миллиардов рублей до 5,3 миллиардов рублей. Деньги выделяются в том числе из федерального бюджета.