Минниханов пригласил казанцев и гостей посетить Kazan Halal Market

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» в Казани идет с 13 по 18 мая. KazanForum проходит в Татарстане ежегодно, с 2009 года, а с 2023-го событие получило федеральный статус. Раис Татарстана Рустам Минниханов по поручению Президента России возглавляет Группу стратегического видения «Россия — Исламский мир».