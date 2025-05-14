Минниханов пригласил казанцев и гостей посетить Kazan Halal Market

Халяльную продукцию там представили 150 компаний из регионов России, из соседних стран, гости из Ирана, Турции, Индии, Сенегала, Афганистана, других государств! — написал Рустам Минниханов. Интересные и качественные вещи, вкусные продукты! Приходите тоже!
«Татарстан Россиядә ислам икътисадын үстерүдә алдынгы төбәкләрнең берсе булып тора. Без хәләл сәнәгатьнең үсешенә һәм әлеге өлкәгә ярдәм итүгә аерым игътибар күрсәтәбез! Рәхим итегез! (в переводе — “Татарстан является одним из ведущих регионов России в развитии исламской экономики. Уделяем особое внимание развитию халяльной промышленности и ее поддержке! Добро пожаловать!)” — заявил Рустам Минниханов.
Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» в Казани идет с 13 по 18 мая. KazanForum проходит в Татарстане ежегодно, с 2009 года, а с 2023-го событие получило федеральный статус. Раис Татарстана Рустам Минниханов по поручению Президента России возглавляет Группу стратегического видения «Россия — Исламский мир».