Узбекистан принимает участие в KazanForum

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Представители Узбекистана принимают участие в ХVI Международном экономическом форуме «Россия — исламский мир: KazanForum», стартовавшем сегодня в Казани. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.
В этом году зарегистрировано рекордное число участников — из 103 стран.
Основная тема форума — цифровизация, новая реальность.
Узбекистан на KazanForum представляет продукцию 4-х отраслей: строительной, пищевой, текстильной и электротехнической.
В рамках форума будет подписан договор между Международным институтом центральноазиатских исследований РУз и Академией наук Татарстана. Документ нацелен на реализацию конкретных проектов, связанных с изучением и сохранением объектов архитектурно-исторического наследия в Центральноазиатском регионе.
Кроме того, продолжится совместный проект археологической школы, который реализуют уже несколько лет Международный институт центральноазиатских исследований и Институт археологии АН РТ. В этом году школа пройдет в Татарстане.
В целом, в рамках форума планируют порядка 200 различных мероприятий.
Так, сегодня открылась крупнейшая в стране халяльная ярмарка Kazan Halal Market. Мероприятие объединило более 150 участников из 16 регионов РФ и 9 зарубежных стран.
На выставочной площадке представили широкий ассортимент продукции, сертифицированной по международным стандартам халяль: продукты питания, одежду, косметику, аксессуары и товары народного потребления.
Здесь устанавливают международные связи, ведут переговоры между производителями и закупщиками, обсуждают перспективы развития экспортного потенциала халяльной продукции.
Пленарное заседание форума состоится 16 мая и будет посвящено теме «Цифровизация: новая реальность и дополнительные возможности для расширения сотрудничества», поскольку цифровизация сегодня оказывает заметное влияние на все сферы жизни: от финансов и недвижимости до культуры.
Центральным событием транспортной повестки форума станет сессия «Международный транспортный коридор “Север — Юг”, где обсудят развитие инфраструктуры на всем протяжении МТК “Север — Юг”, расширение географии перевозок, разработку правовой основы для перевозки грузов.
ХVI международный экономический форум «Россия — исламский мир: KazanForum 2025» проходит с 14 по 18 мая. Он является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус.