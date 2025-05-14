Александр Беглов о поддержке бойцов СВО: 400 семей получили жилье в 2025 году

Губернатор Александр Беглов в ежегодном отчете перед Заксобранием города рассказал о поддержке ветеранов СВО. Как заявил градоначальник, правительство с первых дней проведения специальной военной операции оказывает помощь бойцам и их семьям. Эта поддержка включает в себя предоставление жилья, содействие в трудоустройстве и возможности для переквалификации.
Особое внимание уделяется обеспечению жильем ветеранов боевых действий. В текущем году 400 семей получат новые квартиры. Ключевой задачей является и трудоустройство участников СВО.
— Каждому человеку мы стараемся подобрать вариант, подходящий именно для него. Большой запрос от ветеранов СВО — на работу на оборонных предприятиях, — заметил Александр Беглов.
Для бойцов, получивших тяжелые ранения, разработана специальная многоступенчатая программа восстановления, включающая возможность получения новой профессии.
Для ветеранов, стремящихся к развитию в сфере управления, в городе реализуется программа «Время Героев Санкт-Петербурга». Первый набор участников, обладающих управленческим опытом и высшим образованием, уже приступил к обучению. Сейчас идет набор на вторую волну. Наиболее востребованными направлениями для развития среди участников программы являются образование, здравоохранение, строительство, транспорт и безопасность.
Стоит отметить, что в городе также активно развивается спортивная инфраструктура. Так, недавно был открыт многофункциональный комплекс Школы олимпийского резерва имени Анатолия Рахлина, где, помимо подготовки спортсменов, ведется реабилитация бойцов, вернувшихся с СВО.