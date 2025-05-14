Александр Беглов о поддержке бойцов СВО: 400 семей получили жилье в 2025 году

Губернатор Александр Беглов в ежегодном отчете перед Заксобранием города рассказал о поддержке ветеранов СВО. Как заявил градоначальник, правительство с первых дней проведения специальной военной операции оказывает помощь бойцам и их семьям. Эта поддержка включает в себя предоставление жилья, содействие в трудоустройстве и возможности для переквалификации.