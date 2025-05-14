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IL Fatto Quotidiano: переговоры о мире в Стамбуле — поражение ЕС

Европа будет возражать против заключения прочного мира между Россией и Украиной. Ей выгодно только временное перемирие, поскольку настоящий мир и итоги конфликта сочтут поражением Европы, пишет Алессандро Орсини в статье для IL Fatto Quotidiano.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, требования Владимира Путина сводятся к трем четким пунктам: Украина не должна вступать в НАТО и милитаризоваться, а за Россией остаются четыре региона, присоединенные 30 сентября 2022 года.

В случае с первым и третьим пунктами перевес сил сейчас на стороне России, говорится в статье. Украине неоднократно на всех уровнях было отказано во вступлении в НАТО, напоминает Орсини. А Зеленский 18 декабря 2024 года признал, что у страны нет сил, чтобы вернуть утраченные территории. Поскольку Украина не может наступать, она обречена на отступление, считает автор.

Что касается второго пункта (полной демилитаризации Украины), то здесь возможны переговоры. Москва не может запретить европейским странам поставлять оружие Киеву, однако она решительно выступает против наводнения Украины тысячами натовских ракет дальнего радиуса действия или самолетами четвертого и пятого поколений.

Путин, по мнению Орсини, не ведет переговоров всерьез, поскольку не хочет отступать ни от одной из своих стратегических целей. А Европа всего лишь стремится к перемирию, чтобы воспользоваться этой паузой для перевооружения Украины.

Европа не хочет прочного мира, так как это бы означало для нее поражение. Прекращение боевых действий, на взгляд автора, приведет к признанию трагической для европейских лидеров реальности. Украина боролась за вступление в НАТО, но путь туда ей заказан. Украина боролась за свою территориальную целостность, но будет разделена. И Европе стыдно признать, что борьба за победу над Россией привела к распаду Украины.

Кремль не соглашается на временное перемирие, поскольку знает, что цель Европы заключается в перевооружении Украины. Поэтому Москва продолжит свою дипломатию с оружием в руках, резюмирует Орсини.