IL Fatto Quotidiano: переговоры о мире в Стамбуле — поражение ЕС

Европа не хочет прочного мира, так как это бы означало для нее поражение. Прекращение боевых действий, на взгляд автора, приведет к признанию трагической для европейских лидеров реальности. Украина боролась за вступление в НАТО, но путь туда ей заказан. Украина боролась за свою территориальную целостность, но будет разделена. И Европе стыдно признать, что борьба за победу над Россией привела к распаду Украины.