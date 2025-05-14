IL Fatto Quotidiano: переговоры о мире в Стамбуле — поражение ЕС

В случае с первым и третьим пунктами перевес сил сейчас на стороне России, говорится в статье. Украине неоднократно на всех уровнях было отказано во вступлении в НАТО, напоминает Орсини. А Зеленский 18 декабря 2024 года признал, что у страны нет сил, чтобы вернуть утраченные территории. Поскольку Украина не может наступать, она обречена на отступление, считает автор.
Что касается второго пункта (полной демилитаризации Украины), то здесь возможны переговоры. Москва не может запретить европейским странам поставлять оружие Киеву, однако она решительно выступает против наводнения Украины тысячами натовских ракет дальнего радиуса действия или самолетами четвертого и пятого поколений.
Европа не хочет прочного мира, так как это бы означало для нее поражение. Прекращение боевых действий, на взгляд автора, приведет к признанию трагической для европейских лидеров реальности. Украина боролась за вступление в НАТО, но путь туда ей заказан. Украина боролась за свою территориальную целостность, но будет разделена. И Европе стыдно признать, что борьба за победу над Россией привела к распаду Украины.
Кремль не соглашается на временное перемирие, поскольку знает, что цель Европы заключается в перевооружении Украины. Поэтому Москва продолжит свою дипломатию с оружием в руках, резюмирует Орсини.