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Путин заявил о возможном открытии прямого авиасообщения между РФ и Малайзией

Президент РФ Владимир Путин рассказал о работе над открытием прямого авиасообщения с Малайзией. Он считает, что это особенно актуально, поскольку страны настроены на дальнейшее сближение в различных сферах.

«Прорабатывается открытие прямого авиационного сообщения между двумя нашими странами, что, безусловно, будет способствовать решению деловых и гуманитарных контактов», — сказал Путин в ходе заявлений по итогам российско-малазийских переговоров (цитата по «РИА Новости»).

Он отметил, что обе стороны искренне заинтересованы в «еще более содержательном и продуктивном» взаимодействии. И, по словам Путина, для этого есть все предпосылки.

Сейчас из Москвы в Куала-Лумпур можно прилететь с пересадкой в Пекине (Китай), Абу-Даби (ОАЭ), Дохе (Катар), Сиане (Китай), Шардже (ОАЭ), на Пхукете (Таиланд) и в других городах. Минимальное время пути составит около 13 часов.