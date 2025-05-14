Путин заявил о возможном открытии прямого авиасообщения между РФ и Малайзией

Сейчас из Москвы в Куала-Лумпур можно прилететь с пересадкой в Пекине (Китай), Абу-Даби (ОАЭ), Дохе (Катар), Сиане (Китай), Шардже (ОАЭ), на Пхукете (Таиланд) и в других городах. Минимальное время пути составит около 13 часов.