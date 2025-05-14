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Путин загадал премьеру Малайзии загадку о третьем троне в Кремле

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин загадал премьер-министру Малайзии Анвару Ибрагиму загадку о том, для кого был установлен третий трон в Андреевском зале Кремля, по словам российского лидера, зарубежный коллега практически не задумываясь ответил, что для второй жены царя.

Источник: © РИА Новости

«Сейчас только вот в Андреевском зале я рассказывал премьер-министру о том, что такое Андреевский зал, там стоит три трона. И я спросил господина премьер-министра: “Господин премьер-министр, вот три трона стоит. Один для царя, второй для его жены — для царицы. А третий трон, как вы думаете, для кого?” Господин премьер-министр практически не задумываясь ответил: “Для второй жены”, — рассказал Путин и рассмешил малайзийского коллегу.

Путин пояснил, что третий трон был установлен для матери царя. Президент РФ добавил, что ответ премьер-министра Малайзии — это ответ настоящего мусульманина.

«Должен сказать, что наши традиционные ценности, может быть, в чем-то не совпадают. Но обмен информацией всегда полезен для обеих сторон», — заметил Путин.

Путин и премьер Малайзии в среду провели переговоры в Кремле. По итогам встречи лидеры сделали заявление для СМИ.