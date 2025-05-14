Путин загадал премьеру Малайзии загадку о третьем троне в Кремле

«Сейчас только вот в Андреевском зале я рассказывал премьер-министру о том, что такое Андреевский зал, там стоит три трона. И я спросил господина премьер-министра: “Господин премьер-министр, вот три трона стоит. Один для царя, второй для его жены — для царицы. А третий трон, как вы думаете, для кого?” Господин премьер-министр практически не задумываясь ответил: “Для второй жены”, — рассказал Путин и рассмешил малайзийского коллегу.