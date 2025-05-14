Трамп заявил, что плотный график не помешает ему встретиться с Путиным в Турции

«Он хотел бы, чтобы я был там, и это вполне возможно. Я не знаю, будет ли он там, если меня там не будет. Мы это узнаем. Это не означает, что я не могу сделать это, чтобы спасти множество жизней, а потом — вернуться (к запланированным встречам. — Прим. ред)», — отметил Трамп.