Шелест побывал в Кировском округе Омска и оценил последствия дождей

Сегодня мэр Омска Сергей Шелест посетил Кировский округ, где после сильных дождей были затоплены улицы Володарского и Седова. Ливневая канализация в этом районе не смогла справиться с большим количеством осадков, что стало причиной подтопления дворов и жилых домов. Это также затруднило доступ к школе и детскому саду.