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Шелест побывал в Кировском округе Омска и оценил последствия дождей

Ливневая канализация не смогла эффективно справиться с обильными осадками, что привело к затоплению придомовых территорий и жилых зданий.

Источник: телеграм-канал мэра Омска Сергея Шелеста

Сегодня мэр Омска Сергей Шелест посетил Кировский округ, где после сильных дождей были затоплены улицы Володарского и Седова. Ливневая канализация в этом районе не смогла справиться с большим количеством осадков, что стало причиной подтопления дворов и жилых домов. Это также затруднило доступ к школе и детскому саду.

Мэр сообщил, что побывал в этом районе и увидел последствия ливней. Он напомнил, что подобная ситуация возникла в июле прошлого года.

«Сейчас воды меньше, однако она зашла в некоторые дворы и дома, доставляет неудобства при проходе к школе, детскому саду», — написал Шелест в своём телеграм-канале.

Для улучшения ситуации на месте работают специализированные машины, которые откачивают воду.

Сергей Шелест отметил, что основное решение проблемы заключается в увеличении пропускной способности дождевой канализации. Завтра специалисты Управления дорожного хозяйства и благоустройства проведут обследование территории и составят смету необходимых работ. Для этих нужд средства будут выделены из городского бюджета.