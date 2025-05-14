Заявления Путина и премьера Малайзии Ибрагима по итогам переговоров. Главное

Что сказал Владимир Путин
- Визит премьер-министра Малайзии в Россию был очень продуктивным.
- По итогам 2024 года товарооборот между Россией и Малайзией превысил $3,2 млрд.
- Развиваются туристические обмены, малайзийские курорты становятся все более популярными у россиян.
- Россия и Малайзия прорабатывают возможность открытия прямого авиасообщения.
- Россия поможет Малайзии быстро и органично включиться в партнерскую работу с БРИКС.
- Россия поставляет на малазийский рынок значительные объемы нефтепродуктов и угля.
- Россия видит перспективы для реализации совместных проектов в газовой сфере и по мирному атому.
- В Малайзии успешно работает построенный при участии российской стороны завод по производству синтетических каучуков.
- Налажен импорт из России калийных и азотных удобрений для нужд малайзийского сельского хозяйства. Растут встречные поставки агропродукции российских зерновых и малайзийского продовольствия.
- Россия заинтересована в увеличении экспорта агропродукции в Малайзию, в том числе по стандарту «халяль».
- Россия помогает Малайзии в подготовке квалифицированных кадров. В настоящее время около 700 граждан Малайзии получают образование в РФ.
- Владимир Путин рассказал, как загадал премьеру Малайзии загадку, для чего в Андреевском зале Кремля стоит третий трон. Тот ответил: «Для второй жены» (один для царя, второй для царицы, третий для мамы.— «Ъ»). «Наши традиционные ценности, может быть, в чем-то не совпадают, но обмен информацией всегда полезен для обеих сторон», — подытожил президент России.
Что сказал Анвар Ибрагим
- Малазийские власти намерены укреплять отношения с Россией во всех сферах.
- На переговорах был затронут очень широкий спектр вопросов касательно образования, продовольствия, безопасности, технологий, обороны.
- Есть некоторые ограничения, связанные с санкциями, надеемся, что мы сможем их обойти.
- Самый большой подарок для народа Малайзии — визит президента России, например, во время саммита АСЕАН в октябре.
- Пригласил премьер-министра Михаила Мишустина посетить Малайзию в составе российской делегации.