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Заявления Путина и премьера Малайзии Ибрагима по итогам переговоров. Главное

14 мая президент России Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Премьер Малайзии находится с официальным визитом в РФ с 13 по 16 мая. По итогам переговоров лидеры стран сделали ряд заявлений для прессы, в частности отметили возможность открытия прямого сообщения, рассказали о перспективных сферах сотрудничества. Главное по итогам российско-малайзийских переговоров — в подборке «Ъ».

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Что сказал Владимир Путин

  • Визит премьер-министра Малайзии в Россию был очень продуктивным.
  • По итогам 2024 года товарооборот между Россией и Малайзией превысил $3,2 млрд.
  • Развиваются туристические обмены, малайзийские курорты становятся все более популярными у россиян.
  • Россия и Малайзия прорабатывают возможность открытия прямого авиасообщения.
  • Россия поможет Малайзии быстро и органично включиться в партнерскую работу с БРИКС.
  • Россия поставляет на малазийский рынок значительные объемы нефтепродуктов и угля.
  • Россия видит перспективы для реализации совместных проектов в газовой сфере и по мирному атому.
  • В Малайзии успешно работает построенный при участии российской стороны завод по производству синтетических каучуков.
  • Налажен импорт из России калийных и азотных удобрений для нужд малайзийского сельского хозяйства. Растут встречные поставки агропродукции российских зерновых и малайзийского продовольствия.
  • Россия заинтересована в увеличении экспорта агропродукции в Малайзию, в том числе по стандарту «халяль».
  • Россия помогает Малайзии в подготовке квалифицированных кадров. В настоящее время около 700 граждан Малайзии получают образование в РФ.
  • Владимир Путин рассказал, как загадал премьеру Малайзии загадку, для чего в Андреевском зале Кремля стоит третий трон. Тот ответил: «Для второй жены» (один для царя, второй для царицы, третий для мамы.— «Ъ»). «Наши традиционные ценности, может быть, в чем-то не совпадают, но обмен информацией всегда полезен для обеих сторон», — подытожил президент России.

Что сказал Анвар Ибрагим

  • Малазийские власти намерены укреплять отношения с Россией во всех сферах.
  • На переговорах был затронут очень широкий спектр вопросов касательно образования, продовольствия, безопасности, технологий, обороны.
  • Есть некоторые ограничения, связанные с санкциями, надеемся, что мы сможем их обойти.
  • Самый большой подарок для народа Малайзии — визит президента России, например, во время саммита АСЕАН в октябре.
  • Пригласил премьер-министра Михаила Мишустина посетить Малайзию в составе российской делегации.