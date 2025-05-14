Заявления Путина и премьера Малайзии Ибрагима по итогам переговоров. Главное

14 мая президент России Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Премьер Малайзии находится с официальным визитом в РФ с 13 по 16 мая. По итогам переговоров лидеры стран сделали ряд заявлений для прессы, в частности отметили возможность открытия прямого сообщения, рассказали о перспективных сферах сотрудничества. Главное по итогам российско-малайзийских переговоров — в подборке «Ъ».