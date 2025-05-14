Финляндия может увеличить число резервистов вооруженных сил

В настоящее время офицеры и унтер-офицеры находятся в запасе до 60 лет, а рядовые — до 50 лет, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Yle. Правительство планирует увеличить возрастной предел для тех, кто родился в 1966 году и позднее.