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Финляндия может увеличить число резервистов вооруженных сил

Издание Yle со ссылкой на Министерство обороны Финляндии сообщает, что Финляндия собирается укрепить свою обороноспособность за счет увеличения числа резервистов и повышения их возрастного ценза до 65 лет.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Leon Neal/Getty Images

Министр обороны страны Антти Хаккянен отметил, что «укрепление резерва повысит обороноспособность Финляндии», добавив, что «недостаточно просто купить технику, нам нужно активное участие финнов».

В настоящее время офицеры и унтер-офицеры находятся в запасе до 60 лет, а рядовые — до 50 лет, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Yle. Правительство планирует увеличить возрастной предел для тех, кто родился в 1966 году и позднее.

Ожидается, что благодаря реформе резерв увеличится на 125 тысяч человек, и к 2031 году общая численность финского резерва достигнет почти миллиона. Правительственное предложение должно быть представлено в парламент до начала летних каникул.

Данными мерами Финляндия демонстрирует НАТО серьезность своего отношения ко взятым на себя обязательствам, отмечается в сообщении.