Финляндия может увеличить число резервистов вооруженных сил

Министр обороны страны Антти Хаккянен отметил, что «укрепление резерва повысит обороноспособность Финляндии», добавив, что «недостаточно просто купить технику, нам нужно активное участие финнов».
В настоящее время офицеры и унтер-офицеры находятся в запасе до 60 лет, а рядовые — до 50 лет, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Yle. Правительство планирует увеличить возрастной предел для тех, кто родился в 1966 году и позднее.
Ожидается, что благодаря реформе резерв увеличится на 125 тысяч человек, и к 2031 году общая численность финского резерва достигнет почти миллиона. Правительственное предложение должно быть представлено в парламент до начала летних каникул.
Данными мерами Финляндия демонстрирует НАТО серьезность своего отношения ко взятым на себя обязательствам, отмечается в сообщении.