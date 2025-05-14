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МИД РФ: Москва и Вашингтон не ведут контактов по информационной безопасности

КАЗАНЬ, 14 мая. /ТАСС/. Россия и США сейчас не контактируют по вопросу информационной безопасности, однако такие каналы связи между двумя странами сохраняются. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов.

Источник: Олег Елков/ТАСС

«Нет, у нас не происходит прямых контактов. Контакты в сфере информационной безопасности были свернуты предыдущей администрацией [США]. Они были свернуты, но при этом сами каналы поддержания таких обсуждений, бесед, они сохраняются как по линии дипломатических ведомств, так и по линии наших компетентных ведомств, а также [существует] известная всем линия Кремль — Белый дом», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Начавшийся диалог России и США можно использовать для восстановления взаимодействия в сфере кибербезопасности.