МИД РФ: Москва и Вашингтон не ведут контактов по информационной безопасности

«Нет, у нас не происходит прямых контактов. Контакты в сфере информационной безопасности были свернуты предыдущей администрацией [США]. Они были свернуты, но при этом сами каналы поддержания таких обсуждений, бесед, они сохраняются как по линии дипломатических ведомств, так и по линии наших компетентных ведомств, а также [существует] известная всем линия Кремль — Белый дом», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.