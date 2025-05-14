В столичном аэропорту Внуково сел спецборт ВВС Бразилии

Ранее президент Бразилии никогда открыто не поддерживал Украину в конфликте. Однако при этом Лула да Силва всегда заявлял, что единственным выходом из ситуации могут быть только переговоры. В начале 2023 года он в том числе предложил Украине «уступить Крымский полуостров России, чтобы положить конец войне». В мае того же года Бразилия вместе с Китаем представили меморандум об урегулировании украинского конфликта, в котором также выступили за прямой диалог между сторонами.