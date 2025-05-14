Суд в Кишиневе отказывается заслушивать свидетелей по делу Гуцул

«Дело Евгении Гуцул чисто политическое. По всем уголовным делам, которые у нас, у блока “Победы”, составлены графики. У Евгении Александровны расписаны все заседания, причем, как и предыдущие, с интервалом один-два дня. Последнее (запланированное и опубликованное в графике на портале судебных инстанций — ред.) заседание — 29 мая. Поэтому сегодня судьи и прокуроры торопятся заслушать свидетелей, которые им выгодны. Свидетелей, которые мы предъявляем и просим заслушать, они отказываются заслушивать. И в конце мая по многим делам будут уже обвинительные, мы уверены, приговоры. Все идет к этому», — сказала Апостолова, отметив, что вполне возможно, что и решение по делу Гуцул будет оглашено 29 мая.