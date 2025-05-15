Дятлова о распределении в 58-й школе: принимали решение между плохим и очень плохим

«Мы принимали решение между плохим и очень плохим. Какое было принято решение? Построенный корпус присоединить к 58-й школе. Старшеклассники — это те дети, которые могут и в состоянии добраться до нового построенного корпуса, мы переводим старшие классы. Таким образом, наборы в первые классы будут осуществляться как в одном, так и в другом корпусе. Мы в этом году постараемся всех первоклашек взять в школу», — отметила глава администрации Калининграда.