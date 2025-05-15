Чего россияне ждут от «нового Стамбула»: результаты опроса Новостей Mail

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail
Большинство россиян (87%) слышали и внимательно следят за новостями о переговорах между Россией и Украиной, которые запланированы на 15 мая 2025 года в Стамбуле. 12% что-то слышали о предстоящей встрече, но без подробностей, и лишь 1% впервые слышит об этом.
Участники переговоров
По мнению 86% респондентов, в переговорах 15 мая будут участвовать переговорные группы от России и Украины. 22% считают, что на встрече будут представители ЕС и США, 16% — что приедет Владимир Зеленский, 10% — Владимир Путин, 7% — Дональд Трамп, 6% затруднились ответить. Сумма процентов превышает 100%, поскольку респондентам предлагалось выбрать несколько вариантов ответа.
44% считают, что во время проведения «Стамбула 2.0» не будет принято значимых решений. Срыв или перенос переговоров допускают 25% опрошенных, заключение договоренностей о дальнейших шагах к миру — 18%, обострение конфликта — 5%, долгосрочное мирное соглашение — 3%, временное перемирие — также 3%, и затруднились ответить 2%.
Временное перемирие
Политики из США, стран ЕС и Украины призывали ввести 30-дневное прекращение огня. Россия поддерживала идею, «но с необходимостью учесть нюансы», заявлял представитель президента Дмитрий Песков. По мнению респондентов 30-дневное перемирие несет собой следующие риски для России:
- Подготовка плацдармов для атак и ротация ВСУ — 44%
- Продолжение поставок оружия Киеву — 26%
- Россия потеряет военное преимущество — 16%
- Мирное урегулирование затянется — 3%
Не видят рисков — 8%, а затруднились ответить — 3%.
Новые санкции
Что касается недавних заявлений лидеров стран Запада о возможном введении новых санкций против России, большинство респондентов (69%) допускают, что санкции будут, но не повлияют на Россию. 23% считают, что санкции — серьезная угроза для экономики России. 3% полагают, что это просто запугивание и санкций не будет, а 5% затруднились с ответом.