Чего россияне ждут от «нового Стамбула»: результаты опроса Новостей Mail

Что касается недавних заявлений лидеров стран Запада о возможном введении новых санкций против России, большинство респондентов (69%) допускают, что санкции будут, но не повлияют на Россию. 23% считают, что санкции — серьезная угроза для экономики России. 3% полагают, что это просто запугивание и санкций не будет, а 5% затруднились с ответом.