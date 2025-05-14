Лула да Силва сделал короткую остановку в Москве и покинул Россию

Ранее в этот день сообщалось, что спецборт Военно-воздушных сил (ВВС) Бразилии приземлился в аэропорту Внуково. Днем бразильский лидер на пресс-конференции в Пекине дал понять, что хочет обсудить переговорный процесс по Украине с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что если Путин проведет встречу с лидером Бразилии, Кремль об этом сообщит.