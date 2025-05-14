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Последние зарубежные новости за 14 мая 2025 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 14 мая 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Berliner Zeitung назвала скандал фон дер Ляйен с Pfizer показательным

Источник: AP 2024

Berliner Zeitung раскритиковала Еврокомиссию за сокрытие информации о сделках с Pfizer, назвав это примером непрозрачности. В статье отмечается, что похожая ситуация наблюдается с планами ЕС по перевооружению на сумму около €800 млрд.

IL Fatto Quotidiano: Европе невыгоден прочный мир на Украине

Европа выступает против прочного мира между РФ и Украиной, считает эксперт IL Fatto Quotidiano. По его мнению, ЕС выгодно лишь временное перемирие, чтобы перевооружить Украину. Поскольку настоящий мир и итоги конфликта сочтут поражением Европы.

Bloomberg: в НАТО начали работу над требованием Трампа о военных расходах

Источник: РИА "Новости"

На встрече министров стран НАТО в Анталье обсудят план по увеличению военных расходов до 5% ВВП, как требует Трамп. Сейчас этот уровень не достигает ни одна страна, включая США. Генсек НАТО предлагает компромисс: 3,5% — на военные расходы, 1,5% — на другие цели, связанные с обороной — например, на товары двойного назначения и кибербезопасность.

Ansa: США выступили против приглашения Зеленского на саммит НАТО

Источник: Reuters

США выступили против приглашения Зеленского на саммит НАТО 24—25 июня в Гааге. Почти все союзники выразили Вашингтону недоумения относительно этого решения.

Axios: Катар сделает самый дорогой подарок президенту США с начала XXI века

Трамп может принять в дар от Катара Boeing 747−8 за $400 млн. Это в 100 раз превышает сумму всех иностранных подарков американским лидерам с 2001 года. Конгресс должен одобрить такой дар.