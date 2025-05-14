Berliner Zeitung назвала скандал фон дер Ляйен с Pfizer показательным
Berliner Zeitung раскритиковала Еврокомиссию за сокрытие информации о сделках с Pfizer, назвав это примером непрозрачности. В статье отмечается, что похожая ситуация наблюдается с планами ЕС по перевооружению на сумму около €800 млрд.
IL Fatto Quotidiano: Европе невыгоден прочный мир на Украине
Bloomberg: в НАТО начали работу над требованием Трампа о военных расходах
На встрече министров стран НАТО в Анталье обсудят план по увеличению военных расходов до 5% ВВП, как требует Трамп. Сейчас этот уровень не достигает ни одна страна, включая США. Генсек НАТО предлагает компромисс: 3,5% — на военные расходы, 1,5% — на другие цели, связанные с обороной — например, на товары двойного назначения и кибербезопасность.
Ansa: США выступили против приглашения Зеленского на саммит НАТО
США выступили против приглашения Зеленского на саммит НАТО