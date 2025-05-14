Последние зарубежные новости за 14 мая 2025 года: свежие события текущего дня

На встрече министров стран НАТО в Анталье обсудят план по увеличению военных расходов до 5% ВВП, как требует Трамп. Сейчас этот уровень не достигает ни одна страна, включая США. Генсек НАТО предлагает компромисс: 3,5% — на военные расходы, 1,5% — на другие цели, связанные с обороной — например, на товары двойного назначения и кибербезопасность.