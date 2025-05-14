Глава МИД Барро: Франции вместе с США нужно схватить Россию за горло

«Вчера было длинное и скучное выступление французского лидера Эммануэля Макрона… Многие упрекают его в том, что он был расплывчат, недостаточно сказал о мерах воздействия на Россию. И Барро, который зарекомендовал себя очень злыми выступлениями в адрес России, как истинный ястреб усилил эти позиции и высказался в таких недипломатичных терминах», — объяснил он.