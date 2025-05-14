Радий Хабиров приветствовал в Уфе участников международного турнира

Турнир стартовал в столице Башкирии во второй раз и объединил 90 спортсменов из России, Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Камеруна, Саудовской Аравии, Чехии и Австрии.
В торжественном открытии состязаний принял участие Радий Хабиров. Глава Башкирии поздравил всех участников с открытием международных соревнований, пожелал спортсменам успешных стартов и заслуженных побед.
Перед началом соревнований Радий Хабиров осмотрел выставку образцов современной пожарной и аварийно-спасательной техники.
Начальник главного управления МЧС России по Башкортостану Марат Латыпов рассказал руководителю республики о работе мобильных химических лабораторий по контролю за состоянием атмосферного воздуха и воды. Также в экспозиции представлены передвижной пункт управления авиационными системами с беспилотными воздушными судами, который спасатели применяют при наводнениях, лесных пожарах и поиске потерявшихся людей.
Приветствие участникам соревнований направил руководитель МЧС России генерал-лейтенант Александр Куренков. Его зачитал заместитель министра генерал-лейтенант внутренней службы Вячеслав Бутко.
«Эти соревнования стали доброй традицией и сегодня вновь собирают лучших спортсменов мира, которые готовы в напряжённой борьбе продемонстрировать своё мастерство. Это спорт мужественных и отважных людей, готовых в любую минуту прийти на помощь. Спорт воспитывает в человеке лучшие качества — целеустремлённость, решительность и умение работать в команде — главные в работе пожарных и спасателей. Подобные соревнования с каждым годом приобретают всё большую популярность, задавая вектор развития пожарно-спасательного спорта и одновременно популяризируя профессию пожарного и спасателя. Желаю всем участникам соревнований силы духа и заслуженных побед, а зрителям — захватывающих и ярких эмоций», — говорится в приветствии.
«В 2022 году Уфа уже принимала Международные соревнования по пожарно-спасательному спорту и получила высокую оценку на федеральном уровне. Сегодня здесь собрались сильнейшие спортсмены России, Беларуси, Узбекистана, Казахстана, а также представители Камеруна, Саудовской Аравии, Австрии и Чехии. Мы очень рады видеть вас на гостеприимной земле Башкортостана. Во время каждого вашего выезда на место ЧС на первый план выходят отточенные на тренировках навыки, самоотверженность, выносливость, слаженная командная работа. Уверен, что сегодня в честной борьбе лучшие из лучших покажут своё мастерство, выдержку и волю к победе», — подчеркнул Радий Хабиров.
Советник главы МЧС России генерал-майор Даниил Мартынов отметил, что выбор Уфы для проведения соревнований подтверждает высокие достижения и вклад Башкирии в развитие пожарно-спасательного спорта.
«Международный турнир на Кубок “Дружбы” и приз “Золотая штурмовка” проходит здесь уже во второй раз. И мы хотим, чтобы все, кто приехал в Уфу, почувствовали и оценили радушие и гостеприимство башкирского народа, открыли для себя всё многообразие его самобытной культуры и традиций, нашли верных и надёжных друзей», — сказал Даниил Мартынов.
Директор международной спортивной федерации пожарных и спасателей Андрей Калинин считает, что соревнования в столице Башкирии укрепят дружественные связи между странами-участницами. По его мнению, турнир станет настоящим праздником единства и спортивного мастерства.
Президент федерации пожарно-спасательного спорта России Сергей Кудинов подчеркнул историческое значение проведения международных соревнований и вручил Главе Башкортостана Радию Хабирову памятную плакетку за вклад в развитие этого направления.
Радий Хабиров и почётные гости соревнований посмотрели состязания мужчин и женщин в подъёме по штурмовой лестнице. Глава Башкирии в беседе с журналистами отметил, что это настоящий мужской вид спорта, хотя здесь соревнуются и девушки.
«Будем популяризировать его в республике, — сказал Радий Хабиров. — В целом это хорошая подготовка специалистов для действий в чрезвычайных ситуациях».