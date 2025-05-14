Радий Хабиров приветствовал в Уфе участников международного турнира

«В 2022 году Уфа уже принимала Международные соревнования по пожарно-спасательному спорту и получила высокую оценку на федеральном уровне. Сегодня здесь собрались сильнейшие спортсмены России, Беларуси, Узбекистана, Казахстана, а также представители Камеруна, Саудовской Аравии, Австрии и Чехии. Мы очень рады видеть вас на гостеприимной земле Башкортостана. Во время каждого вашего выезда на место ЧС на первый план выходят отточенные на тренировках навыки, самоотверженность, выносливость, слаженная командная работа. Уверен, что сегодня в честной борьбе лучшие из лучших покажут своё мастерство, выдержку и волю к победе», — подчеркнул Радий Хабиров.