Профессор Малинен: Россия никак не угрожает безопасности Финляндии

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен написал в социальной сети Х пост, в которой заявил, что Россия никак не угрожает безопасности Финляндии.
«Мы никогда не увеличивали наши резервы в больших масштабах, если только наши лидеры не планировали напасть на кого-то. Также помните: РФ не представляет угрозы для Финляндии (уже на протяжении 70 лет)», — утверждает спикер.
Так профессор прокомментировал заявление финского Минобороны, которое подготовило проект о повышении предельного возраста пребывания в резерве до 65 лет.
Еще в апреле 2025 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от правительства Финляндии дать объяснения по поводу закрытия границы с Россией до 7 июля 2025 года. Однако пока финское правительство молчит.
Как KP.RU писал ранее, власти Финляндии уже давно нагнетают в стране атмосферу и призывают местных жителей готовиться к войне.