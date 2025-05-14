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Профессор Малинен: Россия никак не угрожает безопасности Финляндии

Власти Финляндии давно нагнетают атмосферу и призывают местных жителей готовиться к войне.

Источник: Комсомольская правда

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен написал в социальной сети Х пост, в которой заявил, что Россия никак не угрожает безопасности Финляндии.

«Мы никогда не увеличивали наши резервы в больших масштабах, если только наши лидеры не планировали напасть на кого-то. Также помните: РФ не представляет угрозы для Финляндии (уже на протяжении 70 лет)», — утверждает спикер.

Так профессор прокомментировал заявление финского Минобороны, которое подготовило проект о повышении предельного возраста пребывания в резерве до 65 лет.

Еще в апреле 2025 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от правительства Финляндии дать объяснения по поводу закрытия границы с Россией до 7 июля 2025 года. Однако пока финское правительство молчит.

Как KP.RU писал ранее, власти Финляндии уже давно нагнетают в стране атмосферу и призывают местных жителей готовиться к войне.